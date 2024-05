Umberto Chiariello ha parlato a Canale 21 dopo il pari 2-2 tra Fiorentina e Napoli:

"Dobbiamo vedere la nostra collezione di purpi ammassati in campo a prendere il pesce con la botta. Vorrei dare 10 a Meret per il fegato che si fa a pezzi ogni partita con la collezione di purpi che sono messi in campo. Conferenza stampa pessima di De Laurentiis a Palazzo Patrucci".