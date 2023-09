Dopo lo sfogo all'uscita dal campo a Bologna, già negli spogliatoi del Dall'Ara Victor Osimhen ci ha tenuto a sottolineare che non voleva offendere nessuno. Come riportato dall'edizione in edicola oggi de Il Mattino, il nigeriano ha voluto chiarire anche a Simeone che non contestava affatto il suo ingresso in campo: voleva solo giocare “a due attaccanti”, quindi con lui al suo fianco, negli ultimi minuti dell’assalto al Bologna.