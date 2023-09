Natan piacevolmente costretto ad un improvviso tour de force: intanto ha superato un primo esame

Come riportato dall'edizione in edicola oggi di Repubblica, Garcia ha perso a conti fatti un brasiliano e ne ha trovato giusto in tempo un altro: più giovane, con il serbatoio pieno di benzina e auspicabilmente più forte del suo compagno di reparto, almeno in prospettiva.



Si vedrà. Il nuovo acquisto ha intanto superato il primo esame e sarà sicuramente in campo dal primo minuto pure domani sera, nel posticipo allo stadio Maradona contro l’Udinese. Natan sarà dunque piacevolmente costretto a un improvviso tour de force, dopo essere rimasto a guardare i compagni per oltre un mese.