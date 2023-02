Napoli-Cremonese, probabili formazioni Tuttosport: un solo cambio per Spalletti | GRAFICO

Notizie Napoli calcio - Domani sera allo stadio Maradona la squadra di Spalletti tornerà in campo per la 22^ giornata di Serie A. Andrà in scena Napoli-Cremonese, con gli azzurri che vorranno anche vendicare la cocente eliminazione patita in Coppa Italia ai rigori contro i grigiorossi.

Napoli-Cremonese probabili formazioni

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Spalletti ha deciso di effettuare solo un cambio rispetto alla gara vinta contro lo Spezia: torna dal 1' Politano al posto di Lozano, mentre in mediana resta tutto come sempre con Zielinski, Lobotka e Anguissa titolari ed i vari Elmas, Ndombele e Raspadori pronti a subentare.