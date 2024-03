Napoli-Atalanta, boom sugli spalti al Maradona: il dato spettatori

Napoli-Atalanta, sarà pienone quest’oggi allo stadio Maradona nonostante una stagione tormentata, una classifica non esaltante, speranze Champions ormai appese a un filo e trattandosi pure del sabato santo prima di Pasqua.

Napoli-Atalanta, dato spettatori al Maradona

La risposta, nonostante quanto elencato, arriva forte: saranno infatti 50.000 spettatori oggi a Fuorigrotta come si legge su La Repubblica oggi in edicola. Una bolga che proverà a dare il suo contributo per vincere uno scontro diretto che darebbe verve per questo rush finale e che sosterrà anche la causa Juan Jesus prima e durante il match.