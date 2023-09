Notizie Calcio Napoli - "Tutto ricomincia seguendo il destino auspicato. La difesa regge bene, ordinato anche Natan che gioca tra sguardi di avida curiosità, la sua semplicità è confortante nel ricordo di Kim, nessun errore, nulla da dire per adesso. Ostigard gli è accanto". E' quanto scrive Antonio Corbo nel suo editoriale di oggi per La Repubblica applaudendo al brasiliano che, alla sua seconda partita da titolare, la prima dinanzi al suo pubblico, non sfigura.