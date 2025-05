Calciomercato Napoli - Luciano Moggi, ex direttore sportivo di Juventus e Napoli, è intervenuto ai microfoni di Netweek Calcioshow:



“Il Napoli non investirà di certo soldi su De Bruyne. È un giocatore in fase calante della sua carriera, quest’anno ha subito infortuni brutti. Sarebbe un giocatore da ricostruire, non è più un giocatore da rendimento sicuro”.