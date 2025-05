Michele Criscitiello nel corso della trasmissione Speciale Calciomercato, programma in onda su SportItalia.

"Mancano tre giornate alla fine del campionato e il Napoli ha la strada spianata verso lo scudetto. La citt√† √® in fermento, gli uomini di Antonio Conte sono sempre pi√Ļ vicini alla conquista del tricolore. Intanto, sul fronte calciomercato, il Napoli sogna l'approdo in Campania del calciatore ora in forza al Manchester City,¬†Kevin De Bruyne".