Arrivano buone notizie per il Genoa in vista della sfida contro il Napoli

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito al futuro di Antonio Conte:

"Per il Genoa è dunque già futuro ma nel frattempo i rossoblù domenica sera sfideranno al Maradona il Napoli per cercare quel colpo contro una big finora mancato e contro il Milan è stato solo accarezzato prima della rimonta dei rossoneri. Buone notizie intanto dal Signorini con il rientro parziale in gruppo di Cuenca, Onana ed Ekuban che proveranno a pareggiare le assenze conclamate dello squalificato Thorsby e degli infortunati Matturro e Cornet, oltre ai lungodegenti Malinovksyi e Miretti".