De Bruyne-Napoli, ecco perché De Laurentiis ha intenzione di prenderlo

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito al possibile arrivo in azzurro di Kevin De Bruyne:

"Un mercato con nomi di grido anche per convincere Antonio Conte che comunque ha firmato un contratto fino al 2027. A breve il tecnico salentino dovrà incontrare De Laurentiis per pianificare la prossima stagione.



Il Napoli non si fa trovare spiazzato e da tempo, da oltre un mese, sta lavorando con il diesse Giovanni Manna. Il giocatore più importante messo nel mirino è Kevin De Bruyne, che ha vinto tutto con il Manchester City. La stella belga, anche secondo quanto racconta Sky, è in scadenza con il Manchester City, compirà 34 anni il 28 giugno e ha vinto tutto in dieci anni: dalla Champions al mondiale per club.



Sei campionati inglesi, cinque coppe di Lega, due Coppe d’Inghilterra e tre Community Shield. Guadagna tanto: 23 milioni di euro e l’affare resta molto complicato. Ciò non toglie che un tentativo sarà fatto. Sarebbe un nome destinato a scaldare ulteriormente la piazza partenopea e alzerebbe ulteriormente l’asticella. Sarebbe anche un messaggio a tutti, anche quindi a Conte, che il Napoli e De Laurentiis sono pronti a mettere sul piatto risorse per un grande mercato".