Montuori a CN24: "Il gemellaggio col Genoa è nato con me. Sarà una gara tosta, restiamo tutti uniti e non pensiamo al calciomercato"

Ultime calcio Napoli - Gennaro Montuori ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, in onda su CalcioNapoli24 Tv, canale 79 DTT e sul canale Youtube:

"Non si può parlare di mercato in questo momento. Nell''88 per colpa di una carta, il Napoli perse lo scudetto. Il giocatore si sente un attimo fuori dal progetto. Abbiamo tempo per parlare di calciomercato. Godiamoci, adesso, il momento particolare contro avversari all'altezza come l'Inter che ha superato il Barcellona ed è andato in finale di Champions. Dobbiamo essere compatti.

Genoa? Il gemellaggio è nato con me, mi dispiace che non vengano i tifosi ospiti visto chei rapporti restano sempre buoni. Non sottovalutiamo il Genoa e cerchiamo di essere tutti compatti".