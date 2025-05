De Maggio svela: "Occhio a Osimhen, si è attivata questa clausola n Turchia"

Calciomercato Napoli - Valter De Maggio è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal” sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli soffermandosi, tra le altre cose, sul futuro di Victor Osimhen ancora di proprietà della SSC Napoli.

Calciomercato Napoli, spunta una postilla per Osimhen

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it: “Sapete che da quando Osimhen è andato in Turchia, si è abbassata la clausola del bomber nigeriano da 120 milioni di euro a 75, ma c’è una postilla nella clausola che dice se lo vuole acquistare un’italiana, in questo caso la Juventus, non ci sono cifre pre fissate”.