Biennale con opzione e stipendio da top player, ma non solo: ecco cosa può offrire il Napoli a De Bruyne

Calciomercato SSC Napoli - Il ds del Napoli Giovanni Manna è stato a Manchester nelle settimane scorse dove ha presentato a Kevin De Bruyne un importante progetto sportivo, scrive Il Mattino.

‚ÄúDisponibilit√† ad accontentarlo se le richieste economiche non saranno fuori mercato. Un accordo biennale, magari con opzioni per altri anni, e uno stipendio da top player. Il belga guadagna 13,5 milioni di euro, cifre che potrebbe prendere solo in Arabia o MLS. √ą su questo che spinge il Napoli che gli offre la possibilit√† di restare in Europa, competere per lo scudetto e giocare in Champions‚ÄĚ