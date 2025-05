Buongiorno: "La Juve mi ha cercato, ma ecco perché ho rifiutato"

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli ora fermo per infortunio, rilascia un'intervista ai microfoni de La Stampa in cui conferma che sulle sue tracce, prima del trasferimento dal Torino al Napoli, c'era anche la Juventus: "La Juve? Interesse vero: mi hanno cercato prima che da Napoli manifestassero la volontà di portarmi qui, ci ho parlato, ma ho parlato, spesso, con me stesso: non potevo tradire la mia storia, sono nato e cresciuto granata. L’ho spiegato a Thiago Motta, per me un grande allenatore".



Il difensore centrale, classe 1999, aggiunge: "Quando si era fatta viva l’Atalanta, avevo deciso di rimanere al Toro dopo un giro di consultazioni (sorride, ndr) con familiari, amici, conoscenti. Quando si è fatta viva la Juventus ho deciso da solo...".



Sull'incontro con Antonio Conte e la scelta di trasferirsi al Napoli: "L'incontro è del tutto casuale, ma scatta subito qualcosa. Lo so, può essere difficile crederlo. Il ct Spalletti ci dà un giorno di riposo prima degli Europei e, così, organizzo una serata in un ristorante di Torino: siamo una decina, il cameriere mi avvicina: 'Ale c’è il tuo nuovo mister nell’altra sala'. Che il Napoli mi volesse non era un mistero, ma, io, era la prima volta che parlavo con Conte. Non è un luogo comune: ti entra nella testa per come lavora, per i consigli che ti dà, per le motivazioni che riesce a tirarti fuori".