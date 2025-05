Calciomercato Napoli, Manna valuta 4 attaccanti come vice Lukaku

Calciomercato Napoli - Ultime notizie calciomercato Napoli in merito alle mosse della dirigenza azzurra. Secondo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno, il Napoli è alla ricerca di un attaccante che sia alternativa a Lukaku:



"La società partenopea guarda anche al mercato delle punte, alternative a Lukaku. In primis c’è un interesse per Jonathan David (25) del Lille (50 milioni il costo), l’uruguagio Darwin Nunez (25) del Liverpool oltre al francese Ange-Yoan Bonny (21) del Parma e un vecchio pallino: Lorenzo Lucca (24) dell’Udinese. Non solo acquisti, ma anche cessioni".