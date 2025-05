Conte ha detto la sua sull'argomento centro sportivo: è convinto di una cosa

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla questione centro sportivo della SSC Napoli:

"C’è invece ancora un leggero margine per il centro sportivo, con il presidente che ha promesso pubblicamente di apporre la prima pietra aprendo il cantiere il 1 settembre.



L’argomento sta particolarmente caro a Conte, convinto che per crescere e stabilizzarsi ad altissimi il Napoli debba avere una casa tutta sua, smettendola di stare in affitto a CastelVolturno. Il tecnico nella vicenda può avere tuttavia solo un ruolo di “consigliere” ed è esclusivamente il club che dovrà decidere se investire o meno nelle infrastrutture".