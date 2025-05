De Laurentiis torna a Napoli, stasera ha un appuntamento importante per il futuro del club

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito al ritorno a Napoli di Aurelio De Laurentiis:

"Alla sfida del Maradona, terzultimo atto del campionato, tornerà ad assistere dal vivo anche De Laurentiis, all’estero in occasione delle due recenti vittorie contro Torino e Lecce. Il presidente è atteso oggi in città e stasera ha un appuntamento a cena con Gaetano Manfredi, per fare il punto a quattr’occhi sulla situazione dello stadio.



Il sindaco avrà con sé il progetto per la riapertura dopo 21 anni del terzo anello dell’impianto di Fuorigrotta e lo sottoporrà al numero uno del Napoli, Servono fondi per il restyling e il club azzurro deve fare chiarezza sulle sue intenzioni, perché altrimenti l’amministrazione comunale dovrà mettersi alla ricerca di altri finanziatori".