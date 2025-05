"De Laurentiis vattene": contestazione a Bari contro la società | FOTO

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa il punto delal situazione in merito a ciò che sta succedendo a Bari con una contestazione contro la società:



"Una contestazione senza fine. Schietta e diretta, senza peli sulla lingua. Anche durante le celebrazioni per la festa di San Nicola, attesissima dai baresi per il suo valore simbolico e identificativo, i tifosi hanno espresso con fermezza il loro punto di vista. «ADL vendi», «De Laurentiis vattene», «SSC sparite». Sono le frasi scritte su striscioni apposti in luoghi diversi della città, tutti in pieno centro, quindi in prima fila. Una contestazione tanto forte, quanto civile, che ha fatto il giro del web e dei social, lasciando sorpresi un po’ tutti per la coincidenza con la festa cittadina.



La protesta si pone in coda alle contestazioni arrivate non solo durante il campionato, ma persino in occasione del match contro il Pisa, vinto 1-0 ma caratterizzato dalla scelta di lasciare a lungo senza tifo la curva nord, massima espressione dei sostenitori biancorossi.

C’è da scommetterci che non sarà l’ultimo «no» ai De Laurentiis, sebbene in queste ore, dal punto di vista prettamente calcistico, si stia preparando la partita con il Cittadella, in programma stasera allo stadio «Tombolato».



In terra veneta scenderanno in campo una compagine, quella biancorossa, in piena corsa per assicurarsi l’ottavo posto che significherebbe accesso ai play off, e l’altra, padrona di casa, che occupa la penultima posizione ed è praticamente all’ultima spiaggia per conservare la cadetteria".