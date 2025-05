Zuliani: "Fallo sul gol di Acerbi e manca un rigore al Barcellona, se fosse stata la Juve..."

La vittoria dell'Inter contro il Barcellona ha mandato in estati l'ambiente nerazzurro. Ma c'è anche chi non ha preso bene l'impresa della squadra di Simone Inzaghi. In un video pubblicato sul suo canale Youtube, Claudio Zuliani si è sfogato così: "Questo qua è rigore, è diventata una palla inattesa, ma come era una pala inattesa? Ma uno cade col braccio così, questo è rigore".

"Loro al contrario avrebbero urlato al furto ed è rigore, quando dopo danno un rigore al Barcellona che attenzione a velocità normale mai, ma con il VAR glielo danno. Un esperto arbitrale del giornale Marca ha scritto che lui rivendendolo 80 volte lui impazzisce perché è vero che il calciatore del Barcellona non prende il pallone ma non lo prende neanche Lautaro, il calciatore del Barcellona nello scontro pianta il piede a terra, mentre Lautaro si calcia il sinistro col destro e casca a terra, secondo gli spagnoli non era rigore neanche questo" ha aggiunto il giornalista di fede bianconera.

"E attenzione il gol che porta la partita ai supplementari nasce dal giocatore del Barcellona Gerard Martin che prende la palla con Dumfries che commette un fallo nettissimo e senza quel fallo lì, punizione, partita finita e il Barcellona va in finale. Quando viene data la punizione dal limite al Barcellona manca un doppio cartellino giallo e dovrebbero giocare in 10 ed è per questo che a Barcellona stanno portando avanti la protesta. Se ci fosse stata la Juventus, questa cosa qui sarebbe finita in prima pagina? Io non devo fare i complimenti a nessuno, io me la prendo con il Barcellona che l’ha buttata via” ha concluso Zuliani.