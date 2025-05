Slitta l'incontro tra Conte e De Laurentiis, il tecnico non ha ancora comunicato se resterà o meno

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito al possibile incontro tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte per discutere del futuro del club azzurro:



"Conte in questo momento è concentrato soltanto sulla volata finale e salvo sorprese incontrerà dunque De Laurentiis dopo la partita di dopodomani con il Genoa, nella speranza che il risultato al Maradona sia positivo e permetta al Napoli di avvicinarsi ancora di più allo scudetto. Il tecnico non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, pur essendo vincolato da un contratto fino al 2027.



Ma il il club vorrebbe evitare un altro ribaltone in panchina e si è già messo quindi al lavoro per riconquistare la fiducia del condottiero leccese, che è stata in larga parte compromessa dagli errori gravi del mercato invernale. È infatti ancora fresco il ricordo delle trattative fallite per Garnacho, Adeyemi, Saint- Maximin, Danilo e Comuzzo, che sommate alla cessione di Kvaratskhelia hanno rischiato di vanificare la straordinaria cavalcata in testa alla classifica della squadra: pesantemente indebolita dal black-out societaruo nella fase decisiva del torneo".