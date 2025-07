Secondo l'edizione odierna de La Stampa scrive sul futuro di Giovanni Simeone:

“Dopo aver ceduto Milinkovic-Savic per quasi 22 milioni di euro, il Torino è tornato alla carica per Giovanni Simeone. Il ‘Cholito’ non rientra nei piani del Napoli e non è convinto della proposta del neopromosso Pisa. Così i granata, che avevano già provato a prenderlo a gennaio per sostituire l’infortunato Zapata, hanno riattivato i contatti per provare a rinforzare un attacco tutto da rifondare".