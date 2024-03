Juan Jesus non si arrende, ipotesi denuncia penale contro Acerbi: non vuole passare per bugiardo

Napoli - Juan Jesus ha scelto una foto dal valore simbolico fortissimo. Un pugno chiuso rivolto verso l’alto, in bianco e nero, come nuova istantanea del profilo Instagram, che rappresenta la lotta al razzismo contro ogni sua forma, proprio come quello di Tommie Smith e John Carlos all’Olimpiade di Città del Messico del 1968. Ma come scrive La Gazzetta dello Sport Juan Jesus ha deciso a non arrendersi. Perché lui non vuole passare per bugiardo e starebbe valutando pure l’ipotesi di una denuncia penale contro Acerbi. Una possibilità su cui il giocatore riflette col suo entourage e il suo procuratore Roberto Calenda.