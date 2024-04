Udinese, Balzaretti a rischio: al suo posto Carnevale o Arslan

Oggi Napoli-Roma, settimana prossima invece gli azzurri vanno in trasferta ad Udine per affrontare l'Udinese in trasferta alla Dacia Arena.

Udinese, rischia di saltare Balzaretti

Proprio da Udine arrivano notizie sulla situazione del club friulano, dove si registrerebbe alta tensione. Il quotidiano Il Friuli scrive che dopo i risultati deludenti delle ultime settimane e il rischio retrocessione, a farne le spese potrebbe essere il responsabile dell'area tecnica Federico Balzaretti.