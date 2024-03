Insulto razzista a Juan Jesus, ecco quante giornate di stop rischia Acerbi

Ultime notizie SSC Napoli - Toccherà alla Procura federale fare chiarezza sulla vicenda Acerbi-Juan Jesus che merita di essere definita - ed eventualmente punita - il prima possibile. Cosa rischia il difensore dell'Inter? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Insulto a Juan Jesus, quante giornate di stop rischia Acerbi

Il Giudice Sportivo nel dispositivo atteso per oggi non definirà la sanzione per il giocatore dell’Inter, ma chiederà un supplemento di indagine alla Procura federale: