Il Mattino svela il discorso di Conte alla squadra: video e indicazioni tattiche, ecco cos'ha detto

Ultimissime notizie: oggi il quotidiano Il Mattino svela il discorso di Antonio Conte alla squadra dopo Fiorentina-Napoli. L'allenatore ha parlato al gruppo in vista della sfida di giovedì oin Champions League contro il Manchester City ed ha fornito già le prime indicazioni tattiche, svelate oggi dal Mattino:

Conte ha mostrato video (anche della gara con i viola, perché gli ultimi 15 minuti del Franchi proprio non gli sono andati giù) e dato le prime indicazioni: il Napoli non deve farsi irretire, avviluppare e quasi strangolare dalla ragnatela di passaggi vischiosi che Guardiola metterà in scena per schiacciare il Napoli

Ecco perché Conte starebbe già escogitando uno schema tattico per fermare il City, sfruttando le qualità di Hojlund nella profondità. In pratica, Conte vuole che il suo Napoli giochi come è abituato a giocare, senza farsi strangolare dai mille passaggi corti del City: