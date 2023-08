Il Mattino - Napoli, troppi infortuni e dubbi su Rongoni: la reazione di ieri di De Laurentiis

Ultime notizie SSC Napoli - Anche Aurelio De Laurentiis è preoccupato, vista la lunga serie di infortuni in questo ritiro. E ieri si è fermato anche Zielinski per crampi. A quel punto, come riferisce l'edizione odierna de Il Mattino, è arrivato sul terreno di gioco un consulente di De Laurentiis:

"Raffaele Landolfi, che nel Napoli ricopre il ruolo onorario di coordinatore scientifico e medico. Ma di fatto è uno degli uomini di fiducia del presidente. Il professor Landolfi si incammina verso il preparatore Paolo Rongoni con cui resta a lungo a colloquio. È evidente che De Laurentiis inizia a farsi delle domande su questa caduta, uno dopo l'altra, dei suoi giocatori in questo ritiro. Troppi "affaticamenti" che preoccupano in vista dell'inizio del campionato. Ovvio che De Laurentiis si domandi se sia "normale" che si siano tutti questi indisponibili. Anche perché da sempre staff medico e atletico del Napoli sono all'avanguardia proprio nella gestione e prevenzione degli infortuni muscolari. La situazione degli infortunati scuote l'ambiente Napoli: ovvio che non sia "un caso" ma pone degli interrogati e mette Rongoni, il preparatore di Garcia, nella necessità di dare delle risposte".