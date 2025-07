Restyling stadio Maradona, via ai lavori sul terzo anello: si prova lo sprint per Euro 2032

Notizie Napoli calcio - È ufficialmente aperta la partita sullo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La città partenopea è in lizza per Euro 2032, ma il tempo inizia a stringere e bisogna accelerare.

Le ultime sui lavori allo stadio Maradona in vista di Euro 2032 arrivano dall'edizione odierna di Repubblica:

"Adesso la priorità è dare delle risposte concrete a Uefa e Figc, durante il vertice di domani al Maradona. All’incontro parteciperà pure il calcio Napoli, anche se Aurelio De Laurentiis punta di più sulla costruzione del nuovo stadio. Il restyling si farà però a prescindere dal club azzurro. La Giunta comunale, su proposta del sindaco, dell’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza e dell’assessore al Bilancio, Pier Paolo Baretta ha infatti approvato il documento di indirizzo alla progettazione dell’intervento sul terzo anello. Il quadro preliminare prevede un importo complessivo per i lavori di 9.629.821,44 euro. L’obiettivo è ampliare la capacità ricettiva dell’impianto di Fuorigrotta, per garantire una più ampia fruizione in occasione degli eventi sportivi e culturali".