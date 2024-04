Calciomercato Napoli - De Laurentiis blinderà Kvaratskhelia con un nuovo contratto. Come si legge nell'edizione odierna de Il Mattino, il georgiano firmerà fino al 2028 con un ingaggio da 3,5 milioni netti più bonus. Nell'accordo non vi sarà alcuna clausola rescissoria nonostante gli agenti spingessero per averla in quanto vorrebbero in futuro portare Khvicha in premier League.