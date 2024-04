Spalletti: "A Napoli preso ciò che avevamo costruito! Domenica avrebbe meritato di vincere. Il primo anno fu magnifico, poi ho piazzato il lettino in ufficio..."

Ultime notizie Napoli - Lunga intervista del ct della Nazionale Luciano Spalletti ai taccuini del Corriere dello Sport, in cui l’ex Napoli parla anche della sua precedente esperienza in azzurro, culminata con lo scudetto.

Intervista Spalletti

Lunga intervista del ct della Nazionale Luciano Spalletti, di cui vi proponiamo uno stralcio.

Oggi più che mai, in una fase del nostro calcio in cui le difficoltà economiche e le emergenze sono addirittura feroci, la vittoria assume un’importanza doppia. Non la si misura più sul piano sportivo, ma in milioni.

«Io sono fortunato perché ho sempre ottenuto quello che meritavo. Poi, certo, c’è anche chi ha culo. Talvolta il risultato dipende dalle capacità non solo tecniche di un calciatore, dal singolo episodio. A Napoli ci siamo sempre presi quello che avevamo costruito e meritato».

Il culo sistematico non esiste. Roba da fumetti, da Gastone di Disney.

«Ma esiste il culo con la kappa. Domenica scorsa il Napoli avrebbe meritato di vincere e non ha vinto. Sono sfumature che ti fanno ripensare al comportamento tenuto».

Poi me la spieghi.

«Io non so allenare il cinismo. Allenare per me significa voler bene al calciatore, saperlo difendere, aggiungergli qualcosa. Esiste il calciatore timido che non riesce a esprimere totalmente il proprio potenziale e allora intervengo con il lavoro. Al Napoli ne avevo un paio. Ma adesso appoggia la penna».

Agli ordini.

(Fa i nomi). «Con l’esercizio cerco di portare il timido nella condizione ideale per alzare il livello del rendimento. Non riesco a fare niente in superficie. Il primo anno a Napoli vivevo in albergo, magnifico, mi portavano la colazione in camera. Poi ho piazzato il lettino nell’ufficio. Per non perdere un solo secondo, anche il più piccolo particolare, mi risparmiavo la mezz’ora di auto da Napoli a Castel Volturno».