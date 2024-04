Nuovo allenatore Napoli, Il Mattino - De Laurentiis ha fissato la deadline per l'annuncio!

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino svela fra quanto tempo De Laurentiis scioglierà le riserve sul nuovo allenatore:

"Manca un mese per chiudere una stagione fallimentare e De Laurentiis si è dato una deadline ancora più breve - se possibile - per decidere il nome del nuovo allenatore che avrà il compito di guidare la squadra l'anno prossimo. Conte in stand-by; Pioli e Gasperini restano in pole, con Italiano sullo sfondo. La settimana che è appena cominciata sarà molto importante per il futuro del club. Sotto tutti i punti di vista. Il patron è rientrato a Roma e nella sede della Filmauro sta mettendo a punto le strategie per la (ri)costruzione del Napoli del futuro. Molto, però, dipenderà anche dalla qualificazione ad una competizione europea da parte degli ormai ex campioni d'Italia".