Il Mattino - Nuovo allenatore Napoli, Pioli con quotazioni molto alte: ADL lo sceglierebbe per un motivo

Ultime notizie SSC Napoli - Stefano Pioli è l'altro nome forte, alle spalle di Antonio Conte, perché nel valzer delle panchine può lasciare il Milan ed è nella short list di De Laurentiis, alla ricerca del nuovo allenatore.

Sulla pista Pioli-Napoli in panchina, l'edizione oggi in edicola de Il Mattino di Napoli scrive:

"Inutile dire che nel valzer delle panchine di serie A che già si sta ballando da tempo, quanto accadrà sopratutto in casa Milan potrebbe avere dei riverberi sul Napoli. E non solo per il futuro di Stefano Pioli che certamente andrà via nonostante un altro anno con il Diavolo e che piace terribilmente al club azzurro. Alla panchina rossonera infatti era stato accostato proprio Antonio Conte, ma le indicazioni di Ibrahimovic sembrano virare su Lopetegui. Ed ecco che per Conte l'unica panchina in Italia di un certo blasone sarebbe proprio quella del Napoli. A meno che non si consumi un clamoroso ritorno in casa Juventus... In ogni caso oggi De Laurentiis ha un pizzico di forza contrattuale in più rispetto a novembre scorso. E questo anche perché intanto non è rimasto a girare i pollici. Anzi. Le quotazioni di Stefano Pioli come nuovo allenatore del Napoli restano molto alte. L'allenatore emiliano, 59 anni, ha fatto capire a chiare lettere che non resterà certo sul divano l'anno prossimo, nonostante abbia ancora un anno di ingaggio (da 4 milioni a stagione) con il Milan. La sua scelta garantirebbe quell'identità tattica tracciata da anni sul solco del 4-3-3 che non sarebbe affatto rivoluzionata (come nel caso di Conte che gioca prevalentemente con una difesa a "3"). Ma certamente integrata con idee ed accorgimenti".