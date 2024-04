Il Mattino controcorrente - Il Napoli aspetta Conte, resta la super offerta: ecco quando ADL lo annuncerebbe

Ultime notizie SSC Napoli - Controcorrente, l'edizione oggi in edicola de Il Mattino secondo cui è il Napoli che aspetta una risposta da Antonio Conte.

Il quotidiano scrive infatti di un annuncio a fine stagione di De Laurentiis per il nuovo allenatore, e su Conte-Napoli scrive:

"Nei prossimi giorni il presidente ha in agenda alcuni appuntamenti importanti, mentre il suo telefono si fa sempre più incandescente. Non è certo un mistero che DeLa avesse messo in cima alla sua lista di desiderata Antonio Conte fin da novembre scorso. L'offerta resta (triennale da circa 8 milioni di euro compreso bonus e campo libero sulle scelte di mercato), i contatti pure, ma il patron adesso attende una mossa da parte dell'ex ct della Nazionale. Insomma una risposta che ancora non è arrivata. Il Napoli aspetta Conte, ma non è disposto a farlo certo all'infinito. Anzi. In quello che sembra un vero e proprio gioco delle parti, l'esperto allenatore pugliese sembra essere arrivato al punto di dover uscire allo scoperto. Dentro o fuori. Anche se l'annuncio - nel suo caso, come anche in quello di un altro profilo sondato da Adl - arriverà soltanto a fine campionato, per ovvie ragioni di opportunità".