RAI - Gasperini prende tempo sul rinnovo con l'Atalanta, vuole capire cosa succederà al Napoli! Ecco cosa trapela su Conte

Calciomercato SSC Napoli - Novità di mercato per la panchina del Napoli, raccontate dal giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato a RaiNews24.

Allenatore Napoli, le ultime

Secondo quanto raccontato da Ciro Venerato, arrivano smentite dirette e autorevoli sul rinnovo di Gian Piero Gasperini con l'Atalanta, annunciato da alcuni media. Il tecnico, per ora, prende tempo con l'amministratore delegato Percassi perchè uole capire cosa può accadere a Napoli.

Su Antonio Conte, invece, il club azzurro procede a fari spenti: il Napoli ha preso atto della massima disponibilità del pugliese, che in questi giorni ha messo in stand-by una mega offerta arrivata da un club dei paesi arabi, perché spera di poter allenare ancora in Italia. Preferibilmente a Napoli. Ma non aspettando all'infinito.