Mauro esagera: "Barella come Iniesta", la reazione in diretta di Sabatini fa il giro del web! | VIDEO

Ultime notizie Serie A - Discussione a Pressing, dove il tema di discussione è la stagione di Nicolò Barella, che ha vinto lo scudetto con l'Inter. A Italia Uno, durante Pressing, Massimo Mauro si sbilancia in maniera clamorosa su di lui, scatenando diverse reazioni in pubblico. Deve aver visto qualcosa che altri non vedono, tant'è che nello studio di Pressing si accende un dibattito con Sandro Sabatini e Ivan Zazzaroni che, dinanzi all'accostamento fatto dall'ex juventino, restano interdetti.

Questa l'affermazione di Massimo Mauro:

"Barella è migliorato molto dal punto punto di vista caratteriale. Se lui diventa perfetto lì (il riferimento è alla possibilità di maturare e crescere ancora in personalità, ndr), non faccio fatica a dire che è come Iniesta perché tatticamente e di temperamento non ha nulla da invidiargli. Se l'anno scorso l'Inter ha rifiutato una proposta da tantissimi milioni di una squadra inglese è proprio per questo motivo".

"Io me ne vado", dice Sandro Sabatini ironicamente manifestando così dissenso rispetto a quell'opinione che gli appare un po' azzardata. "Sì sì, te ne puoi anche andare", replica Massimo Mauro che dà forza al concetto sostenendo: "Tu nella vita hai fatto il giornalista, io ho fatto il calciatore ma ti assicuro che può diventare del livello di Iniesta".

Pressing: discussione Mauro-Sabatini

Più moderato, il direttore del Corriere dello Sport, Zazzaroni, chiosa la questione con una frase semplice semplice. "Io non sono d'accordo ma non me ne vado per rispetto verso Mauro che ha giocato a calcio con la Juventus, il Napoli, l'Udinese e il Catanzaro di Palanca. Ritengo quel paragone un po' eccessivo".

Ecco il video: