Il Mattino - Il Barcellona vuole spendere a Napoli: non solo Lobotka, De Laurentiis fissa il prezzo per Kvaratskhelia

Ultime notizie calciomercato Napoli - Khvicha Kvaratskhelia piace a mezza Europa e sebbene De Laurentiis voglia blindarlo con il rinnovo, si fanno frequenti squadre e notizie di trattative nelle ultime settimane.

L'edizione oggi in edicola de Il Mattino racconta il piano del Barcellona che ha messo nel mirino Lobotka e Kvaratskhelia:

"L'attaccante del Napoli (21 anni, 10 gol e nove assist fino ad oggi), piace ai top club di mezza Europa. Su tutti, il Barcellona di Laporta che ha confermato a sorpresa Xavi sulla panchina blaugrana e vorrebbe spendere in casa Napoli (c'è anche Lobotka nel mirino). È stato proprio il manager di Kvara nel recente passato ad ammettere l'interesse del Barça così come quello di altre super potenze del vecchio continente (una su tutte il Real Madrid). Il Napoli però, che a giugno perderà Osimhen (destinazione Parigi o, la Premier con il Chelsea in prima fila), intende ripartire proprio dal numero 77 per costruire una squadra nuovamente vincente. Sempre che il Barça abbia la forza (e la disponibilità) di mettere sul piatto una cifra ritenuta congrua per il cartellino del giocatore (almeno 80 milioni di euro)".