Il Mattino - Gasperini è un pallino di De Laurentiis, lo vorrebbe al Napoli: c'è un solo problema

Ultime notizie SSC Napoli - Nella rosa dei nomi per sostituire Calzona che ha De Laurentiis, alla ricerca del nuovo allenatore, c'è anche Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell'Atalanta anche in questa stagione ha fatto grandi cose, è in corsa nella lotta Champions, è in finale di Coppa Italia ed è in semifinale di Europa League.

De Laurentiis stima molto Gasperini e lo vorrebbe al Napoli, a cui fu vicino già in passato. L'edizione odierna de Il Mattino scrive:

"C'è un vecchio pallino, però, che frulla nella mente del presidente e che non ha mai abbandonato. Gian Piero Gasperini resta una prima scelta per De Laurentiis. Il problema, in questo caso è... l'attesa. Il Gasp infatti è impegnato con la sua Atalanta sia in Europa League, sia in coppa Italia ed anche in campionato dove è in corsa per un posto in Champions. Insomma per imbastire una trattativa concreta bisognerà aspettare la fine della stagione a patto che la Dea lo lasci andare. Discorso diametralmente opposto per Vincenzo Italiano che lascerà la Fiorentina a fine campionato. Il tecnico della Viola è stato uno dei primi sondati da Adl, ma dopo tanti contatti non c'è mai stato... il contratto. Probabile che Italiano stia aspettando il Bologna (in caso di partenza di Thiago Motta)".