Clamoroso Osimhen, non è fatta col PSG: due top club di Premier League ci provano, le squadre

Ultime notizie calciomercato Napoli - Un rinnovamento totale in ogni reparto, Aurelio De Laurentiis sta già lavorando al nuovo Napoli di concerto con il ds in pectore, Giovanni Manna. Tanti i nomi nel mirino che poi si trasformeranno in trattative, quando la casella dell’allenatore sarà occupata. Il tutto, puntando sui soldi della cessione di Victor Osimhen. Lo scrive l'edizione oggi in edicola di Repubblica:

"L’attacco cambierà tanto. Victor Osimhen ha già la valigia sul letto: la clausola di 130 milioni è di fatto il prezzo fissato per la vendita. Il Psg fa sul serio (ma ci sono pure Chelsea e Arsenal) e l’avventura del numero 9 finirà tra un mese".