Conte-ADL, contatti frequenti! Napoli lo stuzzica, è l'unico club che si è fatto avanti

Calciomercato Napoli, nuovi aggiornamenti su Antonio Conte! Oggi il Corriere della Sera dedica ampio spazio alle trattative per il ritorno di Conte in Serie A, ambito sia dal Napoli che dal Milan per la prossima stagione.

Conte al Napoli?

E c'è subito una buona notizia per i tifosi partenopei perché il Corriere sostiene che proprio il Napoli sia il club in pole per Conte:

Napoli al momento è il club che stuzzica di più la fantasia di Conte, anche perché è l’unico che si è fatto avanti, la dirigenza rossonera è orientata infatti su altri profili nonostante la pressione dei tifosi che invece lo chiedono a gran voce.

Secondo il Corriere della Sera, De Laurentiis starebbe pensando a Conte ormai da 7 mesi. Cioè da quando lo chiamò per subentrare a Rudi Garcia a campionato in corso:

Da allora contatti più o meno frequenti, assecondando la volontà dell’allenatore di non intervenire a stagione in corso.

L'alternativa resta sempre quella di Stefano Pioli.

Conte al Milan?

Sull'ex allenatore di Juve, Chelsea, Inter e Tottenham però c'è anche il Milan, che nel frattempo si è inserito nelle trattative per Thiago Motta e valuta le ipotesi Lopetegui, De Zerbi, Fonseca e Farioli. Secondo il Corriere della Sera, infatti, Antonio Conte non sarebbe una priorità per il Milan: