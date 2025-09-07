Hojlund subito titolare a Firenze? Cosa trapela da Castel Volturno

Rassegna Stampa  
Hojlund subito titolare a Firenze? Cosa trapela da Castel Volturno

Le ultime sulla possibilità che Hojlund possa subito giocare titolare contro la fiorentina

Napoli - Rasmus Hojlund verrà gettato subito nella mischia contro la Fiorentina? Secondo quanto si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Antonio Conte vorrà valutare bene il danese quando sarà a disposizione per la prima volta a Castel Volturno dopo gli impegni con la nazionale. 

Hojlund titolare Fiorentina Napoli?

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport per quanto riguarda Hojlund:

“Però è chiaro che le chance del danesino siano parecchie, che la sua tendenza ad attaccare la profondità può aiutare nel campo largo: Conte non deroga alle proprie abitudini, manda in campo chi sta meglio, e questa settimana piena sarà utile per capire come stia Hojlund e che capacità di apprendimento abbia. Dovesse soddisfare, davanti finirà per essere il terminale offensivo di un Napoli che a Firenze, l’anno scorso, diede freschi impulsi alla sua autorevolezza, andando a vincere in una giornata in cui le difficoltà per le assenze erano consistenti”.

