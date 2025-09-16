Fiorentina, Ndour: "Il Napoli ha preso grandi campioni, è tra le più forti"

Il centrocampista della Fiorentina,Â Cher Ndour, Ã¨ intervenuto aÂ Radio TV Serie A parlando anche del ko di sabato contro il Napoli di Conte:Â "Nessuno Ã¨ contento dopo una sconfitta,Â anche se arrivata contro una delle squadre piÃ¹ forti dâ€™Italia.Â Hanno acquistato grandi campioni, ma anche noi abbiamo qualitÃ . Siamo un gruppo nuovo, con un allenatore nuovo, eÂ dobbiamo ancora conoscerci meglio.Â Ãˆ una stagione importante: Ã¨ la prima che affronto dallâ€™inizio con un club per restarci,Â senza passare per prestiti. Mi sono posto degli obiettivi personali.

Con mister Pioli mi trovo davvero bene. Ãˆ un allenatore che comunica molto, sia dentro che fuori dal campo: Ã¨ spontaneo, ti sostiene e ti chiede intensitÃ , cattiveria, presenza in area e maggiore incisivitÃ . Mi sprona a essere aggressivo sullâ€™uomo. Il desiderio Ã¨ di provare a vincere qualcosa con la Fiorentina. Nellâ€™ambiente, tra i tifosi, si percepisce il rammarico per le occasioni mancate. Mi piacerebbe anche giocare la Champions League e vestire la maglia della nazionale maggiore",Â riporta Firenzeviola.it.