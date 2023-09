Gazzetta - Napoli, eutanasia di uno scudetto! Il tweet di De Laurentiis una presa in giro, tifosi disorientati

Ultime notizie Napoli - Eutanasia di uno scudetto. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport prende spunto dal titolo di un film degli anni '70 - “Eutanasia di un amore” - per riassumere la situazione del Napoli campione d’Italia.

"Garcia ha smantellato il gioco di Spalletti senza ancora mostrare il suo e nelle ultime due giornate ha sostituito Kvaratskhelia e Osimhen, come se volesse spedire dei messaggi al gruppo, sul genere qui comando io e nessuno e? intoccabile. I tifosi sono disorientati, la citta? si interroga. De Laurentiis ha scritto che la squadra gli e? piaciuta in un tweet che pare una trollata, una presa in giro"