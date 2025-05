Parma-Napoli, ecco quanti napoletani potranno essere nel settore ospiti: il dato

Ultime news SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino svela quanti napoletani ci saranno al Tardini nel settore ospiti per Parma-Napoli:

"La bella notizia è arrivata poco dopo pranzo, ieri: il tifo napoletano al Tardini ci sarà. Dopo una lunga giornata di comunicazioni e filo lungo tra le due Questure, il Viminale ha confermato [...] l'apertura alla trasferta per i sostenitori azzurri dalla Campania in possesso della tessera del tifoso. Via libera alla marea azzurra. Limitata, però. Perché il settore ospiti di Parma può contenere poco meno di 2mila tifosi. Non era scontato: i tafferugli (autoprodotti) all'esterno del settore ospiti di Lecce e il caos seguente sono stati analizzati a lungo in questi giorni e rischiavano di essere un fattore pesante sulla scelta finale. Ma il buon senso delle parti in causa ha fatto la differenza. Per una trasferta, quella emiliana, che è anche prova di maturità come spesso accade per il tifo napoletano".