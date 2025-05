Conte alla Juve, l'ad Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi..."

Maurizio Scanavino, amministratore delegato della Juventus, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport parlando dell'addio a fine stagione dell’attuale Managing Director Revenue & Football Development del club bianconero, Francesco Calvo, così come del futuro ancora incerto di mister Igor Tudor. Queste le sue dichiarazioni:

"Da qualche tempo stiamo discutendo a proposito del futuro di Calvo. Ha espresso la volontà di intraprendere nuove sfide e ci siamo quindi dati appuntamento a fine campionato per definire i prossimi passi e permettergli di terminare i suoi impegni commerciali e istituzionali. Calvo sta lavorando molto bene, è una persona che sta facendo veramente un buon lavoro e che può crescere in quell'area lì.

Mister Tudor ha avuto un impatto molto positivo, sta lavorando bene in un momento critico e in una situazione contingente di rosa ristretta. Con lui siamo stati chiari fin dall'inizio: faremo sicuramente insieme il Mondiale per Club e poi decideremo. Al momento siamo molto felici".