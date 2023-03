"Fatti i caz*i tuoi. Ti prendono tutti per il c*lo, vai a casa" la risposta choc del quarto uomo Serra a Mourinho in Cremonese-Roma

Cosa è accaduto tra Josè Mourinho ed il quarto uomo Serra in cremonese Roma? Il Messaggero questa mattina in edicola ricostruiscel'accaduto riportando un pesante virgoelttato che Serra avrebbe detto nei confronti dello Special One:

"José scatta come una molla dalla panchina e va verso il quarto uomo Serra che a quel punto sembrerebbe rispondergli a brutto muso «Fatti i ca…tuoi». Mou, per una volta sorpreso e incredulo per quello che ha appena ascoltato, ripete la frase («Fatti i ca…tuoi?») e da lì inizia un botta e risposta tra i due. Pochi secondi e Serra richiama l’arbitro Piccinini che dopo aver ascoltato il collega, decide di espellere il tecnico della Roma. Nel momento in cui vien sventolato il rosso, arriva un nuovo labiale di Serra, rivolto al portoghese: «Ti prendono tutti per il cu…Vai a casa, vai a casa»"