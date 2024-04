De Laurentiis ha portato all'attenzione del governo la nuova casa del Napoli, c'era anche l'architetto Zavanella!

Ultime notizie SSC Napoli - Un primo passo è stato fatto, anche se non ha smosso le acque. Aurelio De Laurentiis è riuscito però a portare all’attenzione del governo la sua voglia di poter costruire la nuova casa del Napoli. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

La zona individuata per la nuova casa del Napoli sarebbe Bagnoli, che ha bisogno di interventi di bonifica per poter essere edificabile:

"Il presidente del Napoli insieme all’architetto Zavanella hanno potuto illustrare il loro progetto. Ieri a Palazzo Chigi c’era anche il sindaco di Napoli Manfredi. La delegazione è stata ricevuta dal ministro per le Politiche di Coesione e per il Sud Raffaele Fitto, insieme all'ad di Invitalia Bernardo Mattarella. De Laurentiis spinge per Bagnoli, anche per poter costruire il nuovo centro sportivo del club"