CT Nigeria a Gazzetta: "Osimhen? Capisco uno possa vacillare di fronte ad offerte dall'Arabia, ma i soldi non sono tutto"

Josè Peseiro, CT della Nigeria, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ma Victor è felicissimo a Napoli. Per il suo percorso di crescita, restare in Europa e mettersi in mostra in Champions resta la strada migliore. È giovane e ha tempo per dimostrare il suo talento. Poi capisco che di fronte a certe offerte uno possa vacillare: due stagioni in Arabia valgono più di dieci in Europa, ma i soldi non sono tutto. Victor è migliorato tanto in Italia".

Che Braga troverà Osimhen?

"Una squadra che gioca bene e che non ha nulla da perdere. Giocare senza pressione può essere un vantaggio. Il Napoli non deve aver paura, ma deve rispettarla perché ha qualità: non sarà una gara facile".