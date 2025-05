Ultime notizie - Importanti aggiornamenti in merito alla rapina subita da David Neres qualche mese fa. Al calciatore del Napoli fu infatti sottratto un orologio dal valore di 100mila euro. Nei mesi scorsi erano stati arrestati tre persone le quali erano state ritenute dagli inquirenti come i responsabili del furto. Come si legge sulle pagine di Cronache di Napoli, sono arrivate tre condanne nei confronti di queste persone del Rione Lauro. Dovranno scontare 6 anni di carcere.