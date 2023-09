CorSport su Osimhen: chi credeva che sarebbe stato fischiato è stato smentito! L’amore dei napoletani non è fake

Ultime notizie Napoli - Mangia, impreca, segna. Victor Osimhen ha giocato titolare, ha fatto gol e non ha esultato, però s’è preso gli abbracci dei compagni come racconta il Corriere dello Sport.

Sulle doti di questo grande centravanti di nome Victor Osimhen è facile scommettere:

"Non lo era prevedere una serata finalmente così bella per il popolo del Napoli. Evviva la pace: è dolce la notte di Napoli. Come il babà dedicato a Osimhen ai tempi belli dello scudetto. Chi credeva che ieri l’avrebbero fischiato è stato smentito perché la gente lo ha applaudito e sostenuto dall’inizio alla fine. L’amore dei napoletani per la squadra e per Victor non è mica un fake"