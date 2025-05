Ultime notizie SSC Napoli - L'allenatore del Napoli Antonio Conte ha sottolineato alla sua squadra, scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che il cammino "è ancora lungo, tre partite da affrontare, 270 minuti in cui potrebbe accadere di tutto, richiamando alla mente le sue esperienze passate. L’obiettivo iniziale era l’accesso alla Champions, ma l’allenatore è andato oltre: lui non firma per «obiettivi minimi» e con lui - adesso - anche il suo spogliatoio".