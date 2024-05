Napoli in piena emergenza a Udine: Kvara e Zielinski out, in dubbio altri 4 azzurri

Il Napoli rischia di avere fuori sei calciatori per la gara di domani sera contro l'Udinese. Secondo quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, sono certi i forfait di Zielinski e Kvaratskhelia il quale ha accusato proprio ieri un risentimento muscolare alla coscia sinistra. In dubbio restano però altri quattro azzurri le cui condizioni verranno testate oggi prima di partire verso il Friuli.

Udinese Napoli, sei azzurri a rischio forfait

Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda la situazione infortunati in casa Napoli per la trasferta di Udine in programma domani alle ore 20,45: